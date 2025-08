CanevaWorld Resort

Schaamteloos: eindshow van Italiaans pretpark zit vol met Disney-films

FOTO'S Een pretpark in Italië neemt het niet zo nauw met auteursrechten. Bezoekers van attractiepark Movieland Park, gelegen aan het Gardameer, kunnen deze zomer kijken naar de nieuwe avondshow Sky Parade. Aan de hand van drones, muziek en videoprojecties worden bekende films uitgebeeld. Movieland zoekt bewust de grenzen van de wet op - en gaat daar waarschijnlijk overheen.

De tien minuten durende productie bevat meerdere expliciete verwijzingen naar films van Disney, DreamWorks, Universal, Warner Bros. en Paramount, inclusief herkenbare symbolen en logo's. Ook de officiële soundtracks zijn te horen, al komt men daar waarschijnlijk mee weg als er een vergoeding wordt betaald voor het muziekgebruik.

Achtereenvolgens toont Movieland de filmklassiekers How to Train Your Dragon, E.T., Jurassic Park, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Harry Potter, Kung Fu Panda, Mission: Impossible, The Avengers, Tron: Legacy, Back to the Future en Frozen. Op de gebouwen in de Main Street van het park worden toepasselijke beelden geprojecteerd.



Disneyland Paris

Ook de naam is niet bijster origineel: de voorstelling kreeg de naam Sky Parade. Disneyland Paris presenteerde vorig jaar nog een show met projecties en drones onder de noemer Disney Electrical Sky Parade. Movieland vertoont de Sky Parade nog tot en met zondag 24 augustus, elke avond rond sluitingstijd.



Movieland is berucht om attracties en shows met verwijzingen naar bekende merken, zonder de rechten te bezitten. Vorig jaar openden nog een simulator met Back to the Future-thema en een rondrit langs scènes gebaseerd op Jaws, King Kong en Twisters. Dit jaar presenteerde het park een simulator rond de filmreeks Kingsman.



Dr. Bronw

Door subtiele onderdelen te veranderen, hopen de makers weg te komen met de copyrightschendingen. Dat gaat niet altijd goed. Zo werd de thrillride Lara Croft Tomb Raider Machine na een klacht hernoemd naar TR-Machine. Bij de ingang van de Back to the Future-simulator prijkte de tekst "Dr. Brown & Sons", maar daar is onlangs "Dr. Bronw" van gemaakt.