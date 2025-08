Efteling

Vanaf vandaag verkrijgbaar: de officiële pin van het Efteling Grand Hotel

FOTO'S Pinverzamelaars kunnen vanaf vandaag de langverwachte pin van het Efteling Grand Hotel aanschaffen. De pin is verkrijgbaar in de nieuwe winkel Arcadeau en in hotelboetiek Sens. Fans hoeven niet bang te zijn dat ze achter het net vissen: het gaat níet om een beperkte oplage.

Het souvenir bestaat uit een goudkleurig medaillon met een groene achtergrond en het embleem van het Grand Hotel, bestaand uit de letters E, G en H. Daarboven prijkt een uitsnede van de hoteltoren, met een sierlijk ornament.

Normaal gesproken brengt de Efteling pins uit op een kartonnen kaartje. Deze pin zit in een luxe doosje. De prijs is dan ook hoger dan gewoonlijk: men vraagt er 15 euro voor. Eerder verschenen al onder meer magneten en sleutelhangers van het Grand Hotel.