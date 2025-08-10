Efteling

Overal wespen in de Efteling: plaag zorgt voor uitzonderlijk veel overlast

FOTO'S In de Efteling is het op dit moment een uitdaging om iets te eten of te drinken zonder belaagd te worden door wespen en bijen. Het attractiepark wordt deze maand geteisterd door een uitzonderlijk grote wespenplaag. Met name in de buurt van horecagelegenheden en prullenbakken krioelt het van de agressieve, stekende insecten.

Door het droge voorjaar zijn er deze zomer aanzienlijk meer wespen en bijen dan normaal. Hoewel alle Nederlandse pretparken en dierentuinen dat merken, lijkt de Efteling momenteel de kroon te spannen. Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat momenteel sprake is van een "opvallende toename".

"We zien dat terug in meldingen van gasten, zowel bij onze EHBO-post als via andere kanalen. Niet iedere steek wordt vastgelegd, maar we zien wel dat het toeneemt." De voorlichter benadrukt dat wespen in het begin van het seizoen nuttig kunnen zijn.



Onzichtbare plekken

Zo vangen ze onder andere muggen en vliegen. Later in de zomer worden de wespen echter vervelender. "Om die overlast zo veel mogelijk te beperken, nemen we al jaren dagelijks maatregelen." Een voorbeeld is het ophangen van speciale vallen op onzichtbare plekken in het park, om onder meer wespennesten "vroegtijdig te beperken".



Dat gebeurt al vanaf maart. "Het helpt om de balans te bewaren tussen overlastbeperking voor onze gasten en respect voor de natuur." De maatregelen worden uitgevoerd door een specialistische externe partij, onder toezicht van de milieuafdeling van de Efteling.



Medische hulp

Maar, zo geeft de woordvoerder toe, ondanks de inspanningen lukt het niet altijd om overlast volledig te voorkomen. Wie toch gestoken wordt, kan het best de angel zo snel mogelijk verwijderen en de plek koelen met ijs of een natte doek. Bij ernstige allergische reacties, zoals benauwdheid of zwellingen in het gezicht, is het belangrijk direct medische hulp in te schakelen.



Wespen komen vooral af op zoetigheid, zoals frisdrank, ijs en fruit, en op sterke geuren, waaronder parfum, zoet beleg en etenslucht van vlees of vis. Het kan helpen om etenswaren en frisdrank waar mogelijk af te dekken. Wespen reageren sneller agressief als ze zich bedreigd voelen. Snelle of wilde bewegingen, zoals zwaaien of slaan, vergroten dat risico.















