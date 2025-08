Efteling

Foto's: achter deze deuren zitten nieuwe toiletten verborgen in de Efteling

FOTO'S De opening van het Efteling Grand Hotel betekent ook heel veel extra toiletcapaciteit in het attractiepark. Het nieuwe hotelcomplex beschikt maar liefst over vijf openbare toiletruimtes voor hotelgasten. Twee daarvan zijn ook voor dagbezoekers toegankelijk.

Naast de toiletten onder restaurant Brasserie 7 kwam er nóg een nieuwe toiletgroep in de kelder. De ingang bevindt zich rechts van de 9 meter hoge arcadeboog van het Grand Hotel, bij twee glazen deuren. "Toiletten & Stilteruimte", staat op een verlicht bordje bij de ingang.

Bezoekers betreden een groen trappenhuis dat leidt naar een lange, kale gang met aan het einde een steriele, open zaal. In het midden staat een grote wasbak met spiegels. Daaromheen zijn toiletdeuren zichtbaar.



Genderneutrale hokken

Waar bij Brasserie 7 een scheiding tussen mannen en vrouwen werd gehanteerd, koos men hier voor genderneutrale hokken. De urinoirs werden verstopt achter een muur. Het gaat zonder twijfel om de meest kale en ongezellige toiletten in de hele Efteling, zonder enige vorm van thematiek of sfeer. Wellicht volgt dat nog.



De stilteruimte kan gebruikt worden voor rust, meditatie of een gebed. Toiletten voor hotelgasten zijn beschikbaar in de lobby, in het zwembad en in restaurant Mystique. De lobby heeft genderneutrale wc's. Op de andere twee plekken zijn er wel aparte locaties voor mannen en vrouwen.