Bezoekers klimmen weer op decorstuk bij nieuwe Walibi-achtbaan YoY

Sommige bezoekers van Walibi Holland kijken naar de ingang van de nieuwe achtbaan YoY en denken: dat is een prima zitgelegenheid. De ingang van de rollercoaster wordt gevormd door een metershoog decorstuk in de vorm van een kunstboom met wortels.

Het decorobject werd gemaakt van spuitbeton. Uiteraard is het niet de bedoeling om daar bovenop te klimmen: dat zorgt potentieel voor gevaarlijke situaties. Toch kunnen sommige bezoekers het niet laten om halsbrekende toeren uit te halen.

Enkele maanden geleden gebruikte een meisje de boom al als speelelement. Vrijdag was het opnieuw raak. Een foto op X laat zien hoe een groep jongens de boom inzetten als een soort troon. Personeel is nergens te bekennen.



Geen bordjes

"Sommige dingen blijven moeilijk", schrijft de fotograaf. Vooralsnog hangen er geen bordjes die aangeven dat klimmen niet toegestaan is. YoY opende begin april, nu vier maanden geleden.