Efteling

Het nieuwe fotoboekje van de Efteling draait om Danse Macabre

FOTO'S Danse Macabre, de nieuwste attractie van de Efteling, speelt een prominente rol in het nieuwe Efteling-fotoboekje. Het sprookjespark heeft na bijna anderhalf jaar een nieuw souvenirboekje uitgebracht. Op de kaft prijkt dirigent Joseph Charlatan, het hoofdpersonage uit het spookspektakel.

Een speciale uitklappagina toont een foto van de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel in het donker. Na het uitklappen zien we een hevig bewerkte afbeelding van de hoofdshow van Danse Macabre, met in de vier hoeken een raampje. Daarin zijn pianist José Garcia Fernandez, het Trio Triangolo en het Onnoembare zichtbaar.

Laatstgenoemde personage wordt afgebeeld als een zwart katje én als duivels ornament in de kapel. Bij de vorige editie stond de uitklapbare spread in het teken van Droomvlucht. Het nieuwe boekje was al een tijdje af, maar men wachtte met het verkopen ervan tot de vorige voorraad op was.



De Prinses op de Erwt

Dat is te merken aan de inhoud: verschillende nieuwigheden ontbreken. Zo is er nog geen spoor te bekennen van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt en het Efteling Grand Hotel. Daarvoor zullen we vermoedelijk nog een jaar geduld moeten hebben.



Wel kreeg Laaf Luur een plekje in het boek. Hij nam een jaar geleden zijn intrek in het Lavenlaar. Ook de vernieuwde Aquanura-show Efteling Symphonica, inclusief de Bakens van Licht, staat erin, net als de vorig jaar geopende winkel Cascada bij de Piraña en zomers entertainment: reus Djinn bij Fata Morgana en de Red Noses Boogie Boys op het Zomerstrand.



Warme Winter Weide

Het winterseizoen wordt vertegenwoordigd door een besneeuwd Anton Pieckplein én de Warme Winter Weide, met sneeuwpop Pjotr. De Efteling begon in 1972 met het uitbrengen van fotoboekjes. Sindsdien zijn er 47 exemplaren verschenen. Bezoekers betalen tegenwoordig 4 euro voor het aandenken. Die prijs is al sinds 2021 niet verhoogd.