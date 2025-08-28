Waterworld

Eigenaar van Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet koopt Brits waterpark

FOTO'S Eén van de grootste waterparken van Groot-Brittannië is in handen gekomen van de eigenaar van Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet. De Franse parkengroep Looping heeft zwemparadijs Waterworld overgenomen, gelegen in de Engelse stad Stoke-on-Trent. Er komen enkele honderdduizenden bezoekers per jaar.

Dat nieuws komt op een opvallend moment naar buiten: enkele weken na een dodelijk ongeluk in het park. Begin deze maand overleed een 4-jarige bezoeker. "Hoewel de Looping Group blij is om deze bestemming te verwelkomen, zijn we allemaal verslagen door het recente tragische ongeval", laat een woordvoerder weten.

De deal werd gesloten op 31 juli, enkele dagen vóór het fatale incident. Het voorval zorgde ervoor dat de feeststemming direct omsloeg. De nieuwe eigenaar betuigt medeleven aan de nabestaanden en het Waterworld-personeel. Naar de toedracht van het incident wordt nog steeds onderzoek gedaan.



Minigolfbaan

Waterworld, geopend in 1989, is volgens Looping uitgegroeid tot een toonaangevende bestemming in de Engelse regio Midlands. In 1999 werd de trekpleister overgenomen door ondernemer Mo Chaudry. Sindsdien verdubbelde de omvang. Naast waterattracties werden bijvoorbeeld ook een minigolfbaan en een speeldorp toegevoegd.



Nu zwaait Looping dus de scepter. Dankzij de overname bezit de groep vier dagattracties in het Verenigd Koninkrijk: Pleasurewood Hills, Drayton Manor en West Midlands Safari Park behoren al langer tot het Looping-portfolio. De twee laatstgenoemde parken liggen in de buurt van Waterworld.



Eigen identiteit

Looping-voorzitter Laurent Bruloy belooft dat alle parken hun eigen identiteit en positionering behouden. Hij benadrukt dat Waterworld veel groeipotentieel heeft, als "één van de meest iconische overdekte waterparken in Engeland". Men wil "de positie als dominante speler in de recreatiesector in de regio versterken".























