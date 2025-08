Avonturenpark Hellendoorn

Ongeluk bij duikshow Avonturenpark Hellendoorn: stuntman naar het ziekenhuis

Bij de duikshow in Avonturenpark Hellendoorn is vanmiddag een stuntman gewond geraakt. De medewerker liep verwondingen op tijdens de uitvoering van de High Dive & Stuntshow. Dat meldt het Overijsselse pretpark in een verklaring op social media.

Het gaat om een medewerker van het stuntteam Falcon Entertainment. Wat er precies met de duiker is gebeurd, zegt Hellendoorn niet. Het ging mis tijdens de voorstelling van 13.15 uur. "Onze teams hebben onmiddellijk de vastgestelde veiligheidsprotocollen in werking gesteld. De hulpdiensten waren snel ter plaatse."

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het attractiepark is zijn toestand momenteel stabiel. "Wij staan in nauw contact met de bevoegde autoriteiten, die direct op de hoogte zijn gebracht. Uit respect voor de privacy van de duiker en om lopende procedures niet te verstoren, kunnen wij op dit moment geen verdere details verstrekken."



Slachtofferhulp

Bezoekers die het ongeluk zagen gebeuren, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. "Wij danken onze bezoekers oprecht voor hun kalmte en begrip. De veiligheid van onze artiesten en bezoekers blijft onze hoogste prioriteit."



De High Dive & Stuntshow staat deze zomer dagelijks op het programma tussen 5 juli en 31 augustus. Het verhaal gaat over ridders die strijden tegen de draak Hellendra om de gestolen kroon van de koning terug te winnen.