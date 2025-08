Marveld Recreatie

Bommelwereld poetst twee attracties van de plattegrond

Het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld wordt met enkele attracties minder opgeleverd dan aanvankelijk was aangekondigd. Wie de huidige parkplattegrond naast het oorspronkelijke ontwerp legt, ontdekt dat er twee kinderattracties zijn geschrapt.

Die belevingen bewaart men voor toekomstige uitbreidingen. Het gaat om een klein reuzenrad en een attractie van het type flying tiger: een ovaalvormig parcours met hangende, uitzwenkende vliegtuigjes.

Het reuzenrad was gepland naast de attractie Wentel Kratten, bij het spoor van de familiecoaster BulderBaan. De vliegtuigjes van de Italiaanse fabrikant Zamperla waren ingetekend schuin tegenover boomstambaan Razende Rommel. Eerder kwam al naar buiten dat de kleur van de achtbaan is gewijzigd: die is niet rood maar blauw.



Ticketverkoop

Als we de bestaande parkplattegrond mogen geloven, wordt Bommelwereld verder wel exact opgeleverd zoals te zien was op de originele plannen uit 2023. Bezoekers zijn welkom vanaf vrijdag 3 oktober. Afgelopen week startte de online ticketverkoop. Abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf december.



Bommelwereld telt bij de opening zo'n twintig verschillende attracties, verspreid over zeven themagebieden: Slot Bommelstein, de Kasteeltuinen, Stad Rommeldam, de Zwarte Bergen, Rivier de Rommel, het Circusterrein en het Uitvindersgebied. De belangrijkste blikvangers zijn De BulderBaan, waterbaan Razende Rommel, zweefmolen Zwevende Zwam en vrijevaltorens Protonen Spitz en Haventakel De Zware Last.







Funhouse

Ook noemenswaardig zijn oldtimerbaan De Oude Schicht, funhouse Magisch Emporium, draaiend schommelschip De Dolle Albatros, botsauto's Prof. Prlwytzkofsky Bots Bolides, familieglijbaan Roetsjbaan en carrousel De Rommeldamse Spil.



Verder bestaat het aanbod uit de Wentel Kratten, klimparcours Klauter Magazijn, radiografisch bestuurbare bootjes Haven Meester, speelhal De Denk Tank, drakenmolen Daverend Draken Spektakel, eendenmolen De Vreemde Eend, vissenmolen Vriendelijke Visjes, het Speel Prieel en Trekvlotten.



Cant & Claer

Het grote restaurant heet Cant & Claer, de souvenirwinkel krijgt de naam De Bommel Boetiek. Fans van stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes kunnen rondstruinen in de expositieruimte De Bommelzolder. Bezoekers betreden het park via De Eregalerij. Er is ook een theater.