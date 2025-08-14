Bobbejaanland

Nieuw spookhuis Bobbejaanland draait om Paranormal Activity: 'Groter, interactiever en enger'

VIDEO Het nieuwe spookhuis van Bobbejaanland komt in het teken te staan van horrorfilmreeks Paranormal Activity. Looopings kon eerder deze week al melden dat de voormalige 3D-simulator The Forbidden Caves wordt omgebouwd tot een haunted house. Nu is duidelijk dat de beleving het verhaal volgt van de horrorfilm Paranormal Activity: Next of Kin uit 2021.

Maandag lekten foto's uit van de werkzaamheden in het gebouw. Toen was nog niet bekend om welke film het zou gaan. Nu weten we dat het laatste deel van de Paranormal Activity-reeks tot leven komt in het Vlaamse pretpark. Sinds vandaag is het ingangsportaal af.

Paranormal Activity: Next of Kin gaat over de jonge documentairemaakster Margot, die met haar filmploeg naar een afgezonderde gemeenschap trekt. Ze hoopt meer te weten te komen over haar mysterieuze moeder.



Pure horror

Wat begint als een gewoon documentaireproject, eindigt in pure horror: de gemeenschap blijkt een demonische cultus te zijn die demon Asmodeus door moeders doorgeeft. Margot is het volgende slachtoffer. "Evil runs through the family", luidt het motto van het spookhuis.











Het is niet voor het eerst dat Bobbejaanland een extern merk gebruikt als thema voor een spookhuis. Dat gebeurde eerder al met Welp (2018) en Yummy (2019). Nu heeft het park de handen ineen geslagen met Paramount. "De maze is groter, interactiever en enger dan ooit tevoren", belooft een voorlichtster.



Unieke ervaring

Ze spreekt over "een unieke ervaring, anders dan alle eerdere walkthroughs". Tijdens Halloween in Bobbejaanland keren naast Paranormal Activity: Next of Kin zes bestaande spookhuizen terug: Wrecked, Alice in Horrorland, Monastery, Texas Butcher, Bazaar Bizarre en Yummy.



Men neemt afscheid van Corp Pest Control. Verder zijn er opnieuw vier scare zones: Whispering Waters, Plaza de los Muertos, Circus Carnivalé en Monkey Clan. Overigens sloeg zusterpark Movie Park in Duitsland vorig jaar al de handen ineen met Paramount voor het spookhuis A Quiet Place, gebaseerd op de gelijknamige film.