Puy du Fou España

Directeur van Spaanse vestiging Puy du Fou ontslagen na klachten over werkomstandigheden

FOTO'S De directeur van het Spaanse themapark Puy du Fou España is ontslagen. Erwan de la Villéon stond al sinds de opening aan het roer van de bekende trekpleister. Hij blijkt iets meer dan een week geleden op straat gezet te zijn. Zijn taken worden overgenomen door Olivier Strebelle, directeur van de overkoepelende Puy du Fou-groep.

Puy du Fou España, geopend in 2021, is de Spaanse vestiging van het bekende Franse themapark Puy du Fou. Bezoekers krijgen er historische spektakelshows voorgeschoteld. Voormalig directeur De la Villéon was geen gewone manager: hij bemoeide zich ook inhoudelijk met de belevingen in het park. Zo schreef hij mee aan scripts voor shows.

Zijn stem is zelfs in sommige voorstellingen te horen. De la Villéon had eveneens nauwe banden met de lokale politiek. Begin dit jaar ontving hij nog een medaille voor zijn verdiensten van de gemeenteraad. Recentelijk bracht hij plannen naar buiten voor de bouw van drie hotels en de realisatie van nieuwe shows.



Arbeidsinspectie

Het ontslag komt dan ook onverwachts, al was er afgelopen jaar wel veel te doen over slechte werkomstandigheden. Vakbonden dienden eind 2024 een klacht in bij de Spaanse arbeidsinspectie wegens het niet naleven van werktijden en een gebrek aan netheid.



Er zou onder meer sprake zijn van smerige personeelsruimtes: men klaagde over kleedkamers en toiletten vol met water en zand. Daarnaast zouden acteurs regelmatig gewond raken tijdens de shows, door een gebrek aan veiligheidsmaatregelen.



Meer controle

Puy du Fou heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het vertrek van de directeur, maar volgens regionale media wil het Franse moederbedrijf meer controle uitoefenen op de Spaanse locatie. Vorig jaar trok Puy du Fou España 1,5 miljoen bezoekers, dit jaar moeten dat er 1,7 miljoen worden.