Ouwehands Dierenpark Rhenen

Voor het eerst een koala geboren in Nederland, maar het dier laat zich nog niet zien

VIDEO Ouwehands Dierenpark is in de wolken met de allereerste geboorte van een koala in Nederland. De dierentuin in Rhenen verwelkomde koala's in het voorjaar van 2024. Na meerdere pogingen is het gelukt om het koalavrouwtje zwanger te krijgen. Het jong is al meer dan twee maanden oud, maar laat zich nog niet zien.

Het park spreekt over "een unieke gebeurtenis". Een koalajong komt blind en kaal ter wereld na een korte draagtijd van ongeveer 35 dagen. Daarna verplaatst het dier zich snel naar de buidel, waar het dier zich vastklampt aan een tepel.

Hoewel de pasgeboren koala nog niet zichtbaar is, kunnen kenners wel typerende bewegingen spotten. "De ronding van de buidel wordt zichtbaar en heel soms zie je een duidelijke beweging", laat Ouwehands Dierenpark weten.



Kop uit de buidel

Naar verwachting steekt het jong zijn of haar kop na een maand of zes uit de buidel. Bezoekers kunnen het dier waarschijnlijk eind dit jaar bewonderen in themagebied Koalia, waar vorig jaar twee mannetjes en een vrouwtje geïntroduceerd werden.