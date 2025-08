Movie Park Germany

Nieuw haunted house in Movie Park Germany: bestaand spookhuis verdwijnt

Movie Park Germany is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor Halloween. Het Duitse pretpark presenteert dit jaar een nieuw spookhuis tijdens het populaire Halloween Horror Festival. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Men neemt afscheid van één van de bestaande haunted houses.

Het gaat om The Curse of Chupacabra uit 2020, waarvoor de decors van de gesloten simulatorattractie The Lost Temple werden gebruikt. Dit seizoen fungeert de locatie als dino-expositie World of Dinos. Met een minimumleeftijd van 12 jaar lag de drempel bij The Curse of Chupacabra een stuk lager dan bij andere spookhuizen in het park.

"Het was best een goede ervaring, met een goed team en goede effecten", zegt de voorlichter. "Maar zo'n beleving vermarkten als een spookhuis geschikt voor personen vanaf 12 jaar werkt niet voor onze hardcore halloweendoelgroep, dus het moest weg."



Hillbilly Town

Het nieuwe horrorhuis wordt gebouwd in het themagebied The Dead West, bij vrijevaltoren The High Fall. Tijdens Halloween gaat dat parkdeel door het leven als Hillbilly Town. "Het is één van onze populairste scare zones. Daarom gaan we het gebied dit jaar upgraden met een nieuw spookhuis."



De zeven overige spookhuizen keren terug: Circus of Freaks, The Slaughterhouse, Secrets of St. Elmo, Hell House, Final Stop, Murder Museum en A Quiet Place. Het Halloween Horror Festival vindt dit jaar plaats op 22 dagen tussen zaterdag 27 september en zondag 9 november, van 10.00 tot 21.00 of 22.00 uur.