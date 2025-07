Walibi Holland

Medewerker Walibi Holland verschijnt woedend op TikTok: 300.000 views

VIDEO Een filmpje van een woedende medewerker van Walibi Holland wordt honderdduizenden keren bekeken op TikTok. Op videobeelden is te zien hoe een personeelslid het aan de stok heeft met een groepje bezoekers bij de zweefmolen Super Swing. "Ga er maar uit!", roept hij meermaals.

Als een meisje in de molen zich met de situatie lijkt te bemoeien, moet ook zij vertrekken van de ziedende werknemer. "What the fuck is dat...", horen we de filmer zeggen. "Kom een keer een dagje naar Walibi."

Langs de kant staan drie vrouwen ondertussen luidkeels te roepen. "Hou je bek!", roept één van hen onder meer. De medewerker laat zich uit de tent lokken en schreeuwt terug. In de omschrijving staat een uitleg over het voorval. "Ze wilden geen plaats maken voor een vrouw met klein kindje."



Getraind

Medewerkers van Walibi worden getraind om in dergelijke situaties de-escalerend te handelen, door vooral niet zelf in discussie te gaan of te gaan schreeuwen. Ze moeten rustig blijven en bij een hoogoplopend conflict de beveiliging inschakelen. Deze medewerker heeft die training kennelijk gemist.