Efteling

Efteling installeert veiligheidsgordels in familieachtbaan Max & Moritz, vijf jaar na de opening

FOTO'S De Efteling heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen bij familieachtbaan Max & Moritz. Vijf jaar na de opening van de attractie zijn er riemen geïnstalleerd in de karretjes, als aanvulling op de bestaande veiligheidsbeugels. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke aanpassing, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Ingewijden melden aan Looopings dat er de afgelopen periode meermaals beugels zijn opengegaan tijdens ritjes in Max & Moritz. De Efteling-voorlichtster spreekt over "een signaal over lichte speling op de beugel". "Dat signaal hebben we uiteraard serieus genomen."

Max & Moritz is een powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides: de treinen worden elektrisch aangedreven. Hoewel het achtbaantype al decennia bestaat en Mack aan de lopende band powered coasters aflevert, lijkt het beugelprobleem zich vooralsnog alleen voor te doen in de Efteling. Andere powered coasters van Mack in Europa hebben geen veiligheidsgordels.



Uit voorzorg

"De riemen zijn uit voorzorg toegevoegd in overleg met de leverancier van de attractie", verduidelijkt de voorlichtster. Ze benadrukt dat de veiligheid van de attractie altijd gewaarborgd was én is. Max & Moritz, geopend in 2020, maakt gebruik van individuele heupbeugels per zitplaats. Oudere powered coasters hebben één beugel voor twee zitplaatsen.



Mack Rides is de huisleverancier van Europa-Park, het grootste pretpark van Duitsland. In de Benelux staan nog drie andere powered coasters van dezelfde firma, namelijk in Drievliet, Plopsaland Belgium en Bobbejaanland.