Legoland Billund Resort

Legoland sluit opzienbarende attractie met robotarmen

FOTO'S Eén van de meest sensationele attracties van Legoland in Denemarken is permanent gesloten. Het pretpark in Billund heeft afscheid genomen van Ice Pilots School, een thrillride met robotarmen. Bezoekers namen daarvoor plaats in gondels voor twee personen, bevestigd aan een gigantische mechanische arm.

Die sleurde de passagiers alle kanten op. Bijzonder was dat waaghalzen vooraf zelf het ritprogramma konden bepalen: via een interactief scherm kozen ze de gewenste bewegingen. Ice Pilots School opende in 2004 onder de naam Power Builder. Na meer dan twintig jaar is het doek gevallen voor de beleving.

Dat bevestigt een voorlichtster van Legoland aan Looopings. "We willen Legoland graag verder ontwikkelen en nieuwe, spannende ervaringen toevoegen", legt ze uit. Na ruim twee decennia had de attractie in kwestie groot onderhoud nodig.



Verdwenen

"We hebben besloten deze grondige renovatie niet uit te voeren, omdat we denken dat het beter is om later in iets nieuws te investeren." De laatste rit vond vorig seizoen plaats, op 31 december 2024. Inmiddels is de attractie verdwenen van de plattegrond, website en app.



Volgens de woordvoerster is het nog te vroeg om te melden wat ervoor in de plaats komt. "Er liggen momenteel veel plannen en ideeën op de tekentafel. Zodra we dichter bij een definitief plan komen, kijken we ernaar uit om het te delen." Een soortgelijke attractie in Legoland Deutschland is nog wel operationeel. Daar heet de ervaring Power Builder.