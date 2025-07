Walibi Holland

Nieuwe Walibi-achtbaan YoY is nu inbegrepen bij de Fast Lane

Walibi Holland heeft goed nieuws voor bezoekers die gebruikmaken van de Fast Lane. De nieuwe achtbaan YoY is voortaan onderdeel van het betaalde voorrangssysteem. Sinds de opening in april moesten voor beide YoY-banen aparte Fast Lane-tickets gekocht worden, zogeheten Single Shots.

Nu is YoY inbegrepen bij de Fast Lane-opties Bronze, Silver, Gold Single, Gold en 4 Shots. Daarmee komt het totale aantal Fast Lane-attracties op twaalf stuks. Naast YoY gaat het om Untamed, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor, Goliath, Lost Gravity, Crazy River, Space Shot, Blast, El Rio Grande en Merlin's Magic Castle.

YoY bestaat eigenlijk uit twee verschillende attracties: YoY Thrill en YoY Chill, twee single-rail coasters. De specificaties zijn grotendeels gelijk, al gaat Thrill wel over de kop en Chill niet. Aanvankelijk werd er gewerkt met Garantietickets, om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Dat bleek na enkele weken al niet meer nodig.



Verkort

Met Fast Lane brengen bezoekers de wachttijd buiten de fysieke wachtrij door. Afhankelijk van de gekozen optie kan de wachttijd verkort worden. Zo is Silver goed voor 50 procent korter wachten en Gold voor 90 procent.



De tarieven kunnen per dag variëren, afhankelijk van de drukte. Voor abonnementhouders is er dit jaar ook de Fast Lane Pass, een voorrangspas die tot januari volgend jaar geldig is, met uitzondering van Halloween. De kosten: 149 tot 269 euro per persoon, afhankelijk van de voorwaarden.