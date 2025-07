Beekse Bergen

Speeltuin in Safaripark Beekse Bergen is dicht: voldoet niet meer aan veiligheidseisen

FOTO'S Safaripark Beekse Bergen heeft de grote speeltuin in het entreegebied gesloten voor publiek. Kinderen kunnen het speelgedeelte niet meer betreden om te klimmen, klauteren en glijden, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Er werd een houten schutting voor de ingang gezet.

De sluiting heeft te maken met de veiligheidsnormen, legt de voorlichtster uit. "De speeltuin is verouderd en voldoet niet meer aan onze veiligheidseisen", luidt de verklaring. "Tijdelijk buiten gebruik", valt te lezen op een bordje op de schutting.

Het is nog niet zeker wat er met de speeltuin gaat gebeuren. Daarover wordt intern nog nagedacht. "We zijn momenteel aan het kijken naar nieuwe opties hiervoor." Kinderen kunnen op dit moment nog wel terecht bij enkele andere speelplekken in de Brabantse dierentuin.