Kermis

33-jarige man overleden door elektrocutie bij kermisattractie

Bij een ongeluk op een kermis in Spanje is onlangs een 33-jarige man overleden. Hij was afgelopen maand aan het werk bij een kermisattractie in de gemeente Fuente Palmero, gelegen in de zuidelijke provincie Córdoba. Daarbij kreeg hij een fatale elektrische schok.

Het slachtoffer was bezig om een attractie af te breken. Naar verluidt probeerde hij de attractie los te koppelen van de elektriciteit. Zijn vader en andere toegesnelde familieleden probeerden hem tevergeefs te reanimeren.

Ook opgeroepen medici konden zijn leven niet redden. Vakbonden eisen een grondig onderzoek om de oorzaak van het bedrijfsongeval te achterhalen én om erachter te komen wie verantwoordelijk was voor het drama. Men wil ook dat gecheckt wordt of de elektrische installatie aan de veiligheidseisen voldeed.



Medeleven

De burgemeester en de gemeenteraad hebben hun medeleven betuigd. "We zijn er kapot van en sturen onze solidariteit naar de familie, vrienden in deze zeer moeilijke tijd", staat in een verklaring. "Wij willen iedereen hartelijk bedanken die hun steun, begrip en respect heeft getoond. Geen woorden kunnen de pijn verzachten van het verliezen van een kind."