Rasti-Land

Ernstig ongeluk bij waterattractie: medewerker wordt geraakt door boot en valt 10 meter naar beneden

Bij een ernstig ongeluk in een Duits attractiepark is een 54-jarige medewerker zwaargewond geraakt. De man was aan het werk bij de boomstamattractie Wildwasserbahn in pretpark Rasti-Land.

Hij werd geraakt door een bootje, waarna hij 10 meter naar beneden viel. Het incident vond afgelopen week plaats, op dinsdag rond 10.45 uur. Volgens de autoriteiten werd het slachtoffer meegesleurd door de boot.

Na het verlenen van eerste hulp is de man per helikopter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De precieze toedracht wordt nog onderzocht.



Nedersaksen

De Wildwasserbahn is een 450 meter lange waterbaan uit 1981, die door het park zelf werd gefabriceerd. Rasti-Land bevindt zich in de gemeente Salzhemmendorf, onderdeel van de deelstaat Nedersaksen. Er komen jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers.