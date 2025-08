Kermis

Vrouw (18) komt met haren vast te zitten in kermisattractie: ernstige verwondingen

Een 18-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt nadat ze met haar haren vast kwam te zitten in een kermisattractie. Dat gebeurde afgelopen zaterdagavond op een Brits festival met stoomlocomotieven, de zogeheten Netley Marsh Steam & Craft Show in graafschap Hampshire.

Het slachtoffer maakte een wandeling door een funhouse met de naam Showtime. Daar liep ze hoofdletsel op. Volgens ooggetuigen gleed de bezoeker uit, waardoor ze achterover viel. Haar haren kwamen klem te zitten in de rollers op de vloer.

Driekwart van haar hoofdhuid zou afgerukt zijn. Het incident zorgt vermoedelijk voor permanente verwondingen bij de tiener. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart. "We werken samen met alle betrokken partijen", schrijft de organisatie in een bericht op Facebook.



Passend moment

"Er wordt geen verder commentaar gegeven totdat er meer informatie beschikbaar is en er een passend moment is." Showtime werd gefabriceerd door leverancier Walter Murphy. De attractie bestaat onder meer uit bewegende trappen, draaiende tonnen en rolbanden.