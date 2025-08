Efteling

Video: nieuwe Efteling-show draait om kikker die dolgraag gekust wil worden

VIDEO Wie blijft slapen in het nieuwe Efteling Grand Hotel kan elke avond een prinses tegen het lijf lopen. Twee verschillende prinsessen wisselen elkaar af. Op sommige dagen is Adinda uit het sprookje van De Prinses op de Erwt te gast, op andere dagen komt Anura uit het sprookje van De Kikkerkoning langs.

Beide prinsessen hebben hun eigen viertalige muzikale show, samen met piccolo Gérard Hostel. Waar Adinda gezelschap krijgt van de erwt uit haar verhaal, wordt Anura geconfronteerd met een kikker met de naam Hendril. Hij praat in straattaal, met termen als "no cap" en "deze kikkerprins is rizz".

Ook hier gaat het om een handpop. Hendril blijkt een obsessie te hebben met gekust worden, in de hoop dat hij een prins wordt. "Deze kikker zoekt een wife, voor een lang, gelukkig life", zingt hij. Hij heeft ook dj-ambities.



Sleutel

Omdat Anura al bezet is, wordt iemand uit het publiek gehaald om de kikker een kus te geven. Dat heeft echter geen effect: Hendril is een doodgewone kikker, zonder betovering. Hij lijkt aanvankelijk ontroostbaar, tot hij van Anura de sleutel van haar hotelkamer krijgt. Op die manier kan hij zich daar toch even koninklijk voelen.