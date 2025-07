Duinrell

Duinrell opent vestiging van TikTok-hit Nani: kapsalon met crispy chicken op het menu

VIDEO Zin in een kapsalon tijdens een dagje pretpark? Duinrell heeft nu de uitkomst. In het Wassenaarse attractiepark is een vestiging van het Surinaamse restaurant Nani geopend. In Noordwijk is Nani al een begrip. Nu zijn de kapsalons en broodjes ook in Duinrell verkrijgbaar.

De opening vond afgelopen week plaats. "Nani's TikTok famous kapsalon", staat op een reclamebord bij de zaak. Op TikTok scoorden de filmpjes van Nani de afgelopen jaren meer dan 200.000 likes. Men hoopt die online bekendheid ook in te kunnen zetten om producten te verkopen in Duinrell.

Het belangrijkste gerecht is een kapsalon met crispy chicken en blauwe truffelmayonaise. Op het menu staan ook onder andere een broodje crispy chicken en een pittig broodje kip kerrie. De horeca in Duinrell is volledig uitbesteed: andere horecalocaties worden gerund door La Place.