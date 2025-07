Tiergarten Nürnberg

Dierentuin maakt twaalf bavianen af: park blijft dicht uit angst voor protesten

FOTO'S In Tiergarten Nürnberg, een dierentuin in de Duitse deelstad Beieren, zijn dinsdag twaalf gezonde bavianen gedood. Er was geen plek meer voor de dieren in de groep. Zoektochten naar alternatieve locaties liepen op niets uit. Men zag het euthanaseren van de dieren als de enige resterende optie.

Uit angst voor protesten bleef het dierenpark gisteren gesloten voor publiek. In een verklaring liet het management weten dat bezoekers niet welkom waren "om operationele redenen". Toen er politiebewaking bij de ingang werd gespot, wisten veel dierenliefhebbers genoeg: het einde van de bavianen is nabij.

De controversiële actie werd al in februari aangekondigd. Ondanks massale protesten van dierenactivisten heeft Tiergarten Nürnberg besloten om het plan door te zetten. Volgens het park was het doden van de dieren noodzakelijk voor het welzijn van de resterende bavianen.



Geslachtsverhouding

Het bavianenverblijf was ooit bedoeld voor 25 dieren, maar tot gisteren leefden er maar liefst 43. Hoe heeft de dierentuin besloten welke dieren afgemaakt zouden worden? In een verklaring legt de directie uit dat gekeken is naar gezondheid, leeftijdsopbouw en geslachtsverhouding binnen de groep. Drachtige vrouwtjes en zogende jongen werden uitgesloten.



Uiteindelijk stierven twee bavianen aan de gevolgen van een narcose. De andere dieren zijn doodgeschoten terwijl ze opgesloten zaten in een transportkist. Delen van de stoffelijke overschotten worden beschikbaar gesteld aan onderzoeksinstellingen. Het vlees gaat naar de roofdieren in het park.



Fokprogramma

Andere dierentuinen die zijn aangesloten bij het fokprogramma voor bavianen wilden de dieren niet hebben. Het vergroten van het bavianenverblijf was ook geen optie, omdat dit ten koste zou gaan van andere noodzakelijke uitbreidingen in de dierentuin. Het is de bedoeling om onder meer harpijen, Maleise tapirs en gorilla's meer ruimte te geven.



"We zijn ons ervan bewust dat deze beslissing voor veel mensen moeilijk te begrijpen is en leidt tot verontwaardiging, verdriet en woede", meldt het park. Vanaf vandaag zijn bezoekers weer welkom om de nog levende bavianen te komen aanschouwen.



Gearresteerd

Bij de protesten op dinsdagmiddag lukte het zeven activisten om het gesloten park binnen te dringen. De politie heeft hen gearresteerd vanwege huisvredebreuk. Verschillende Duitse dierenrechtenorganisaties hebben aangekondigd dat ze Tiergarten Nürnberg voor de rechter willen slepen, omdat het park onrechtmatig gehandeld zou hebben.