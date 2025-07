Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark zet burgemeester neer als kinderhater vanwege gedoe over parkeerterrein

Een pretpark in Noord-Holland nagelt een burgemeester en wethouder aan de schandpaal. Speelpark Oud Valkeveen, gelegen in de gemeente Gooise Meren, wil een weiland op drukke dagen gebruiken als overloopparkeerplaats. Autoriteiten probeerden daar een stokje voor te steken.

Nu kan er alsnog gebruikgemaakt worden van het weiland dankzij een afspraak met Staatsbosbeheer, zo meldt Oud Valkeveen in een verklaring op social media. Het park spreekt over "goed nieuws". "Staatsbosbeheer heeft ons toestemming gegeven op drukke dagen het weiland tegen een vergoeding te blijven gebruiken."

Vervolgens wordt de schuld in de schoenen geschoven van de politici, met naam en toenaam. "Burgemeester Han ter Heegde en wethouder Hugo Bellaart hebben geprobeerd het weiland af te sluiten door boa's in te zetten en het hek te barricaderen. Gelukkig hebben wij Staatsbosbeheer op andere gedachten kunnen brengen."



Twintig minuten lopen

Men zet de bestuurders neer als kinderhaters, omdat ze tegen het gebruik van het weiland zijn. "De burgervader van onze gemeente is geen kindervriend en laat uw kinderen liever twintig minuten lopen. Wij blijven ons verzetten tegen de enorme tegenwerking van deze burgemeester en wethouder die ons speelpark moet ondergaan."



Het statement op social media eindigt met de tekst: "Gelukkig bestaan wij al meer dan honderd jaar en zullen kinderen blijven vermaken op ons park."



Grenzen

Eigenaar Michael van de Kuit zoekt vaker de grenzen op in het contact met de gemeente. Burgemeester Ter Heegde kreeg enkele jaren geleden nog een parkverbod op Oud Valkeveen, omdat hij de ondernemer zou dwarsbomen. Sindsdien mag hij niet meer met zijn kleinkinderen naar het park.