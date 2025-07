Wildlands Adventure Zoo Emmen

Winst van dierentuin Wildlands bijna verdrievoudigd in 2024

2024 was een goed jaar voor Wildlands Adventure Zoo Emmen. De omzet van het Drentse dierenpark steeg met 13,5 procent, terwijl de winst zelfs bijna verdrievoudigde. Dat blijkt uit het jaarverslag van de dierentuin. Seizoen 2023 werd nog afgesloten met een bescheiden winst van 178.398 euro.

Afgelopen jaar steeg het positieve resultaat met 178 procent naar 496.139 euro. Van de totaalomzet - 24,1 miljoen euro - was 51 procent afkomstig uit ticketverkoop, 27 procent uit horeca, 10 procent uit abonnementen en 9 procent uit souvenirs.

In januari werd het bezoekersaantal van 2024 al bekendgemaakt, zo'n 3 procent meer dan een jaar eerder. Wildlands kent een bewogen geschiedenis met financiële problemen. In 2022 draaide het park nog een verlies van ruim 670.000 euro. Inmiddels lijkt het tij gekeerd.



Nortica

Seizoen 2024 stond ook in het teken van vernieuwingen in het park, waaronder de make-over van themadeel Nortica. Daar ging 1,67 miljoen euro naartoe. Het aantal abonnementhouders daalde met 4,3 procent, al werd dat deels gecompenseerd door een stijging van het aantal dagbezoekers.