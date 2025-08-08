Welkom!
Efteling

De muziek uit het Efteling Grand Hotel is nu online te streamen

Vandaag, 01.48 uur

De Efteling heeft de muziek van het Efteling Grand Hotel online gepubliceerd. Op streamingdiensten als Spotify verscheen vannacht een instrumentaal muziekstuk van ruim drieënhalve minuut. Het gaat om de hoofdmelodie van het hotel, gecomponeerd door René Merkelbach.

Hetzelfde deuntje was eerder al te horen bij de Aquanura-show Efteling Symphonica, bij het sprookje De Prinses op de Erwt en in het entreegedeelte Eiland van de Vijf Zintuigen. Op die manier wil de Efteling muzikale eenheid creëren in het gebied.

Voor het opnemen van de nummers schakelde men het 59-koppige Budapest Art Orchestra in. "Onze vaste componist René Merkelbach heeft de muziek gecomponeerd met arrangement van Andreas Lange", laat de Efteling weten.

Vanuit Berlijn
Op Instagram vertelt Merkelbach dat de opnamesessie op afstand plaatsvond. "Met Marco Kuypers die vanuit Kaatsheuvel luisterde, controleerde en adviseerde, en arrangeur Andreas Lange die vanuit Berlijn luisterde, controleerde en communiceerde met het orkest. Een fantastische samenwerking met briljante resultaten."

De audio van De Prinses op de Erwt staat sinds half mei op streamingplatforms. Fans wachten nog op het uitbrengen van de Aquanura-soundtrack.

