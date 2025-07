Nürburgring

Dit had 's werelds snelste rollercoaster moeten worden, maar nu wordt de baan afgebroken

Wat de snelste achtbaan ter wereld had moeten worden, gaat nu roemloos ten onder. Bij racecircuit Nürburgring in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts werd meer dan vijftien jaar geleden gebouwd aan de spectaculaire rollercoaster Ring Racer. De topsnelheid had maar liefst 217 kilometer per uur moeten bedragen.

Daarmee zou het op dat moment 's werelds allersnelste coaster zijn. Men wilde er een gigantische publiekstrekker van maken, gesitueerd bij de finishlijn van de beroemde racebaan. Op die manier zouden waaghalzen tijdens de rit het gevoel krijgen dat ze meededen aan een Formule 1-race.

De bouw verliep uiterst moeizaam, met eindeloze technische mankementen, veiligheidsissues, financiële problemen en zelfs twee explosies. Na vele jaren uitstel werd de attractie op 31 oktober 2013 alsnog in gebruik genomen, begrensd op 160 kilometer per uur. Vier dagen later ging de baan alweer dicht.



Troosteloos

Dat had te maken met de verkoop van de Nürburgring aan een andere partij. Slechts een handjevol geïnteresseerden heeft de achtbaan ooit kunnen testen. Jarenlang werd gespeculeerd over een mogelijke heropening, maar nu is duidelijk dat de Ring Racer een einde krijgt dat even troosteloos is als zijn moeizame begin.



De rollercoaster wordt namelijk gedeeltelijk gesloopt. Het gedeelte voor de ingang van museum Ring Werk verdwijnt. De ontmanteling is te zien op webcambeelden van de Nürburgring. Voorlopig blijft het opvallendste gedeelte van de baan, gelegen tussen twee tribunes, wel staan.



Amerikaanse attractiebouwer

De Ring Racer was een project van de Amerikaanse attractiebouwer S&S Worldwide, tegenwoordig eigendom van de Japanse firma Sansei Technologies. Dat is ook het moederbedrijf van de Nederlandse achtbaanfabrikant Vekoma.



Op dit moment is Formula Rossa in Ferrari World Abu Dhabi de snelste achtbaan ter wereld, met een topsnelheid van 240 kilometer per uur. In Europa is de koppositie voor Red Force in het Spaanse pretpark Ferrari Land, onderdeel van PortAventura World. Die lanceerachtbaan gaat 180 kilometer per uur.