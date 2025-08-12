Europa-Park Resort

Video: Europa-Park presenteert gratis toegankelijk avondspektakel

VIDEO Voor een zomerse spektakelshow in Europa-Park is geen entreekaartje nodig. De binnenplaats van themahotel Colosseo is in de zomervakantie het toneel van de voorstelling Colossal: La Storia dell'Hotel Colosseo. Het gebied is voor iedereen toegankelijk, ook voor bezoekers die niet in het hotel slapen.

Colossal ging vorig jaar in première. Deze zomer is een vernieuwde versie te zien, onder een licht gewijzigde naam. De multimediashow staat tot en met zondag 14 september dagelijks op het programma om 21.45 uur. Men combineert videoprojecties en muziek met dans en acrobatiek.

"De gevel van het hotel wordt gebruikt als canvas voor diverse visuele effecten", aldus Europa-Park. Men belooft een "hoog artistiek niveau". Naast Colossal keert ook Fjällstorm Symfoni terug bij themahotel Krønasår, naast waterwereld Rulantica.