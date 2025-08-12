Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Video: Europa-Park presenteert gratis toegankelijk avondspektakel

Vandaag, 12.19 uur

VIDEO Voor een zomerse spektakelshow in Europa-Park is geen entreekaartje nodig. De binnenplaats van themahotel Colosseo is in de zomervakantie het toneel van de voorstelling Colossal: La Storia dell'Hotel Colosseo. Het gebied is voor iedereen toegankelijk, ook voor bezoekers die niet in het hotel slapen.

Colossal ging vorig jaar in première. Deze zomer is een vernieuwde versie te zien, onder een licht gewijzigde naam. De multimediashow staat tot en met zondag 14 september dagelijks op het programma om 21.45 uur. Men combineert videoprojecties en muziek met dans en acrobatiek.

"De gevel van het hotel wordt gebruikt als canvas voor diverse visuele effecten", aldus Europa-Park. Men belooft een "hoog artistiek niveau". Naast Colossal keert ook Fjällstorm Symfoni terug bij themahotel Krønasår, naast waterwereld Rulantica.



Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be