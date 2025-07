Fans

Dit Nederlandse OnlyFans-model heeft pretparkfans als doelgroep

VIDEO Een populair Nederlands OnlyFans-model richt zich specifiek op pretparkfans. Francis van Kampen verdient haar geld met filmpjes en foto's waarop ze schaars gekleed poseert. De beelden staan achter een betaalmuur, maar op haar openbare kanalen komen opvallend veel video's en foto's uit attractieparken voorbij.

Van Kampen nam promotiemateriaal op in de Efteling, Attractiepark Slagharen en Disneyland Paris. Wie door haar Instagram- of TikTok-account scrolt, ziet onder meer hoe ze in de Efteling aan een zuurstok likt op het terras bij Bäckerei Krümel en over een gigantische Langnek-knuffel wrijft.

"Knibbel, knabbel, knuisje, wie lokt er mij naar zijn huisje?", verscheen bij een foto van Hans en Grietje in het Sprookjesbos. "Hé schatje!", riep ze naar Klein Duimpje. Bij een filmpje van Holle Bolle Gijs schreef Van Kampen: "Hou je van gaten?"



Collega's

In Slagharen likte ze onder meer ijs uit haar decolleté. "Op weg om het geld uit te geven dat je vader me gaf", schreef ze bij beelden waarin ze richting een souvenirwinkel in het Overijsselse pretpark loopt. Ze bezocht het park met drie OnlyFans-collega's: Anna Lore-Dana Bron, Kimmy Dutchy en Lisa Catherina.



Met laatstgenoemde nam ze ook een videopodcast op - Behind the Baddies - waarin de pretparklink besproken wordt. "Hoe is dat hele pretparkidee eigenlijk tot stand gekomen bij jou?", wil Catherina weten. Van Kampen vertelt daarop dat ze sowieso al veel naar pretparken ging.



Niet mijn eigen leeftijd

"Toen begon ik hiermee en eigenlijk vonden de mensen die daar ook naartoe gaan het best wel interessant." Catherina reageert verbaasd: "Dus jouw doelgroep kickt op dat jij naar pretparken gaat?" Het antwoord: "Ja. En mensen vinden het ook altijd heel erg leuk als ik doe alsof ik 16 ben en niet mijn eigen leeftijd."



Ze doet zich bewust jonger voor dan ze is, geeft ze toe. Catherina richt zich vervolgens tot de camera. "Oké, jullie zijn echt viezeriken, echt viezeriken." Overigens deelt Van Kampen geen beelden van seksuele handelingen in pretparken: het blijft bij poseren en rondlopen in combinatie met suggestieve onderschriften.















Behind the Baddies