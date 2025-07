Disneyland Paris

Vlamingen besparen zo veel mogelijk geld in Disneyland Paris: zelfgemaakte lasagne opwarmen in restaurant

VIDEO Zo voordelig mogelijk naar Disneyland Paris? Twee bekende Vlamingen delen enkele tips voor een spotgoedkoop dagje Disney. Ewoud Huysmans en Elke Gyselen van de podcast Vrolijke Vrekken laten zien hoe ze schaamteloos zelfgemaakte lasagne meenemen én opwarmen in een Disney-restaurant.

De twee stapten eetgelegenheid Colonel Hathi's Pizza Outpost binnen, gelegen in parkdeel Adventureland. "Wist je dat je voor minder dan 2 euro een warme maaltijd kan eten in Disneyland Paris?", klinkt het in een filmpje op social media. "Ewoud heeft lasagne gemaakt gisteren, we gaan dat nu proberen op te warmen hier."

De queeste verliep een stuk soepeler dan gedacht, want in het restaurant bleek gewoon een magnetron te staan. Hoewel die eigenlijk bedoeld is om babyvoeding op te warmen, maakte een medewerker duidelijk dat het ook geen enkel probleem was om het apparaat te gebruiken voor de meegebrachte lasagne.



Mickey-oortjes

Het valt overigens mee hoeveel de gierige Belgen daadwerkelijk hebben bespaard: in Colonel Hathi's Pizza Outpost kost een portie rigatoni-pasta met tomatensaus 6 euro. Een andere video op hetzelfde kanaal toont hoe de Vlamingen ook koffie, popcorn, broodje ei, koekjes, lege flesjes én Mickey-oortjes van huis meenamen.