Phantasialand

Twee nieuwe waterspeelplaatsen in Phantasialand: Winni Splash en Wavy Battle

FOTO'S Phantasialand heeft deze maand twee nieuwe interactieve waterspeelplaatsen geopend, net op tijd voor het hoogseizoen. In Winni Splash kunnen de allerkleinsten met water spelen. Even verderop ligt Wavy Battle, waar kinderen een watergevecht met elkaar aangaan.

De toevoegingen zijn te vinden aan de oever van de Mondsee, pal naast het nieuwe pannenkoekenrestaurant Phenie's Shakes & Pancakes. Die eetgelegenheid werd opgetrokken in dezelfde speelse stijl, met asymmetrische vormen en veel geeltinten. Monorailbaan Würmling Express loopt erlangs.

Het is onder meer mogelijk om sluizen te openen en waterfonteinen te activeren. Ook zijn er verschillende bruggen en obstakels met watereffecten. In deze hoek van Phantasialand waren in het verleden ook al twee speelplekken te vinden: Octowuzy en Phenie's Mitsch-Matsch-Spaß. Die hebben eerder het veld moeten ruimen.