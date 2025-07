Efteling

Opluchting voor Efteling-bezoekers: Danse Macabre na vier dagen storing weer open

De Efteling heeft publiekstrekker Danse Macabre vanmiddag heropend na een storing van ruim vier dagen. Bezoekers moesten de nieuwste attractie in het park sinds donderdagochtend missen, volgens ingewijden vanwege een kapotte cilinder. Het probleem kon inmiddels verholpen worden.

Vanmiddag rond 14.30 uur gingen de poorten van de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel weer open. Inmiddels staat er een wachtrij van zo'n zeventig minuten. Dat is bijna twee keer zo lang als bij de op één na populairste attractie van het park: bij Droomvlucht moeten bezoekers momenteel veertig minuten geduld hebben.

De basis van de Danse Macabre is een ritsysteem van de Liechtensteinse fabrikant Intamin: een zogeheten dynamic motion stage. Bezoekers nemen plaats op een schijf met zes banken. Tijdens de rit kan de schijf op hoge snelheid draaien, stijgen, dalen en kantelen. Ook de banken draaien om hun as.



Extra belast

Tussen eind oktober en half mei functioneerde het spookspektakel bijna probleemloos. Sinds een nieuw showprogramma werd geïntroduceerd, treden regelmatig storingen op. Door heftigere bewegingen wordt de schijf nu extra belast. De Efteling zoekt steeds in samenwerking met Intamin naar mogelijke oplossingen.