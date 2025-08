Efteling

Foto's: voor het Efteling Grand Hotel is een gouden koets geparkeerd

FOTO'S Logees van het nieuwe Efteling Grand Hotel zijn in koninklijk gezelschap: pal voor het hotelgebouw is afgelopen week een gouden koets geparkeerd. Het sierlijke rijtuig staat op de rotonde voor de lobby, bij een parkeerbordje voor koetsen dat zogenaamd omver gereden is.

De rijkelijk gedecoreerde koets ligt vol met bagage. Op het dak werd een gigantische stapel koffers vastgemaakt met touwen: de koffertoren lijkt elk moment om te kunnen vallen. Daar bovenop prijkt een kroontje. Twee Efteling-prinsessen komen regelmatig langs in het Grand Hotel: prinses Anura en prinses Adinda.

Het decorobject, dat afgelopen week werd geïnstalleerd, dient als een fotopunt. Hotelgasten kunnen een foto maken terwijl ze in de koninklijke wagen zitten. De rotonde en de koets zijn niet toegankelijk voor reguliere Efteling-bezoekers: een hotelreservering is vereist.