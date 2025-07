Efteling

Kapotte cilinder zorgt voor olielekkage bij Danse Macabre: Efteling hoopt dat attractie snel open kan

De onverwachte sluiting van Danse Macabre in de Efteling wordt veroorzaakt door een kapotte cilinder. Dat vertellen verschillende ingewijden aan Looopings. De Efteling geeft zelf geen details over het probleem: een woordvoerster spreekt simpelweg over een "technische storing".

Betrokkenen melden dat de defecte cilinder heeft gezorgd voor een flinke olielekkage in de attractie. Het onderdeel zou besteld moeten worden bij leverancier Intamin in Liechtenstein. Eerder was de verwachting dat Danse Macabre vandaag weer zou kunnen draaien.

Daarover bestaat echter nog geen zekerheid. "Onze verwachting was in eerste instantie dat de attractie vandaag kon openen, maar op dit moment weten we dat niet zeker", luidt de uitleg. "We doen uiteraard ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen, zodat gasten weer kunnen genieten van de attractie", vult de voorlichtster aan.



Efteling-website

Het spookspektakel is sinds donderdag 24 juli dicht. Op dit moment wordt de sluiting niet meer vermeld op de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website.



De Efteling-app geeft aan dat Danse Macabre buiten gebruik is "vanwege een langdurige storing of slecht weer". "De attractie zal vandaag niet meer opengaan", staat er, om teleurstellingen te voorkomen. Bezoekers worden via de app geïnformeerd over een eventuele heropening.