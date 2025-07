Universal Destinations & Experiences

Bezorgde buurtbewoners weigeren plaats te maken voor Universal Studios in Engeland

Het nieuwe Universal-attractiepark in Engeland wordt niet door iedereen met open armen ontvangen. Verschillende bezorgde buurtbewoners weigeren hun huizen te verlaten om plaats te maken voor het grootste themapark van Groot-Brittannië.

Het is de bedoeling om minstens twaalf huizen in de Engelse plaats Bedford te slopen. Ze staan namelijk in de weg voor het 50 miljard pond kostende pretparkproject. Zeven huizen zijn inmiddels al door Universal gekocht, melden Britse media. Woningbezitters tekenden een geheimhoudingsverklaring: ze mogen niet vertellen wat ze hebben gekregen.

De eigenaren van minstens drie resterende woningen zijn echter niet van plan om te verhuizen. Het gaat om woningen die ingeklemd komen te liggen tussen een bouwterrein en het toekomstige pretpark. Bewoners voelen zich geïntimideerd door vertegenwoordigers van Universal.



Grond onteigenen

Zij zouden gedreigd hebben met een schrikbeeld van extreme overlast wanneer er geen akkoord bereikt wordt. Het is niet duidelijk wat er zal gebeuren als de omwonenden niet meewerken. Omdat het project een speciale status heeft bemachtigd, is de ontwikkelaar mogelijk bevoegd om grond te onteigenen.



Universal Studios Great Britain moet in 2031 opengaan. Men rekent in het eerste jaar op 8,5 miljoen bezoekers. Vorige maand werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Toen bleek dat de maximale bouwhoogte op sommige punten maar liefst 115 meter bedraagt. De Britse overheid steunt het plan, met significante investeringen in de infrastructuur.