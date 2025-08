Walibi Holland

Staat dit bord bij een attractie in Walibi Holland? Dan mogen jongeren geen ritje maken

Niet alle attracties in Walibi Holland zijn altijd toegankelijk voor iedereen. Op bepaalde dagen worden jongeren en volwassenen niet toegelaten bij een handjevol rides. In zo'n geval verschijnt er een bord bij de ingang van de attractie met de tekst "Alleen kinderen toegang".

"Deze attractie is vandaag speciaal geopend voor gezinnen met kinderen", staat eronder. "Veel plezier samen!" De tekst is dus niet eenduidig: de eerste boodschap beweert dat alleen kinderen een ritje mogen maken, later blijkt dat het gaat om gezinnen met kinderen. Schoolreiskinderen zonder begeleiding zijn dan weer niet welkom.

Afgelopen maand verschenen de borden een paar keer bij reuzenrad La Grande Roue, treinrit Walibi Express en oldtimerbaan Le Tour Des Jardins. Een woordvoerder legt uit dat de maatregel slechts enkele dagen per jaar geldt, als er veel schoolreisjes én veel gezinnen in het park zijn.



Soms sluiten

Het gaat volgens hem specifiek om "de drukkere schoolreisdagen aan het begin van de zomervakantie". "Op deze schoolreisdagen merken we dat er weinig of geen vraag is naar deze attracties, waardoor we ze afhankelijk van de aanwezige gasten soms sluiten."



Recentelijk kwamen er op dat soort dagen echter ook veel families. "Daarom hebben we ervoor gekozen om bepaalde attracties tijdelijk uitsluitend voor hen beschikbaar te stellen." Dat moet overlast door schoolreisjeugd voorkomen. "Op die manier konden we een prettige ervaring blijven garanderen voor al onze bezoekers."



Begeleiding

Vorig jaar communiceerde Walibi iets anders op de borden. Toen viel er te lezen: "Deze attractie is vandaag alleen toegankelijk voor gasten kleiner dan 1.20 meter en onder begeleiding van een volwassene." Een voorlichter verdedigde het beleid door uit te leggen dat het park zich "operationeel aanpast" aan het verwachte publiek.