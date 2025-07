Kermis

Moeder en zoon worden vergeten in draaiend reuzenrad: na drie kwartier bellen ze de politie

Twee bezoekers van de Tilburgse kermis hebben wel héél veel waar voor hun geld gekregen. Een moeder en haar zoon maakten woensdagavond rond 20.30 uur een ritje in het 45 meter hoge reuzenrad Bon Voyage, maar het personeel vergat het tweetal. Ze bleven vervolgens drie kwartier ronddraaien.

Dat vertellen de pechvogels aan Omroep Brabant. Hun gondel werd per ongeluk overslagen bij het in- en uitstappen. Na het zoveelste rondje kregen de inzittenden door dat er iets misging.

"We gingen seinen naar de medewerkers van het reuzenrad, maar we kregen een duimpje terug", aldus de verbaasde moeder. "We snapten er niks van." Om hulp roepen haalde eveneens niets uit.



Politie gebeld

"Toen heb ik zelf maar de politie gebeld. Niet het noodnummer, maar het algemene nummer. Want ja, een gijzeling klinkt wel heel overdreven, maar we zaten wel vast. Het was een rare situatie."



De politie stuurde iemand richting het rad. Uiteindelijk zijn de doorgedraaide kermisgangers bevrijd door het attractiepersoneel, nog vóór de hulp arriveerde. "Toen vertelde de man van het reuzenrad dat wij in een verkeerde sessie terecht waren gekomen. Daardoor werden we steeds overgeslagen."