Efteling

Nieuw sprookjesboek vertelt de verhalen achter het Efteling Grand Hotel

FOTO'S Een nieuw Efteling-sprookjesboek staat volledig in het teken van het Efteling Grand Hotel. Het 184 pagina's tellende boekwerk bevat negen verhalen die dieper ingaan op het ontstaan van het gloednieuwe hotelcomplex. Efteling-bezoekers kunnen het boek voor 27,99 euro aanschaffen in de hotelwinkels.

De titel luidt Sprookjes uit het Efteling Grand Hotel. Er is ook een Engelstalige versie: Fairy Tales from the Efteling Grand Hotel. Er liggen boeken op alle hotelkamers, maar dat zijn slechts inkijkexemplaren. Logees die het boek mee naar huis willen nemen, kunnen terecht in de souvenirshops Arcadeau en Sens.

De negen verhalen heten De Klok van de Gastvrijheid, De Rozenfluisteraar, Eigen Deeg, Bange Rik, De Zwevende Sleutels, Piccolo Bello, De Zeven Magische Ingrediënten, De Spijtreiziger en Mijn Vader de Trollenvanger. Ze spelen zich af in en rond het hotel, door de jaren heen.



Illustraties

Het boek is uitgebracht door uitgeverij Ploegsma. Voor de verhalen zijn Ad Grooten en Maarten Kuipers verantwoordelijk. Caren Limpens verzorgde de vormgeving. De illustraties komen van Job van Gelder en Céline Meeuwis. "Samen weten zij de betovering van de Efteling op sfeervolle wijze tot leven te brengen", zegt Ploegsma erover.



Volgens het boek begon het Grand Hotel ooit als een kleine herberg in de bergen. Na een bezoek van een vreemdeling met een mysterieuze klok groeide de plek uit tot een bijzonder hotel, waar wonderlijke dingen gebeuren. Voorbeelden zijn trollen op de hotelzolder, een Magische Kroon die een flinke deuk oploopt en een roodborstje dat koekkruimels steelt.



Kleine Boodschap

In de verhalen komen opvallend veel personages van kleur voor, zeker vergeleken met andere Efteling-boeken. Ook bestaande Efteling-figuren kregen een rol, waaronder de kabouter Kleine Boodschap, de Witte Wieven van Baron 1898 en Droomvlucht-achtige elfjes. Een tiende hoofdstuk, met algemene info over de accommodatie, heet Het Verhaal Achter het Efteling Grand Hotel.































































