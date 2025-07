Efteling

Video: fenomenaal uitzicht op Efteling-watershow Aquanura vanuit Efteling Grand Hotel

VIDEO Het nieuwe Efteling Grand Hotel biedt een fenomenaal uitzicht op watershow Aquanura. Maar om het fonteinenspektakel van boven te bekijken, is het niet per se nodig om een hotelkamer te boeken met uitzicht op het Meer van Fantasie.

Wie plaatsneemt op het terras van Restaurant-Bar Mystique, heeft ook perfect zicht op de muzikale show met fonteinen en lichteffecten. Looopings kan als eerste een videoregistratie laten zien van de Aquanura-voorstelling Efteling Symphonica vanuit het Grand Hotel. Mystique bevindt zich op de eerste etage van het complex.

Je kunt er vanaf vrijdag 1 augustus luxe dineren. Een reservering is noodzakelijk. Die verplichting geldt niet voor het bargedeelte: dat is vrij toegankelijk, ook voor dagbezoekers. Het aantal plekken is wel beperkt. Niet alle bezoekers zullen dus een plekje op het terras kunnen bemachtigen.



Cocktailkaart

Op de cocktailkaart van Mystique staan de volgende reguliere opties: Pornstar Martini (10,50 euro), Limoncello Spritz (8 euro), Aperol Spritz (8 euro), Moscow Mule (9 euro), Amaretto Sour (8,50 euro), Espresso Martini (9,50 euro) en Mojito (8,50 euro).



Daarnaast biedt men drie Mystique Specials aan: Midnight Negroni (10 euro), Gin, Basil, Smash (9,50 euro) en Smoke' Old Fashioned (9 euro). Verder zijn er vijf gin-tonic-varianten, variërend van 12,50 tot 18,50 euro. Wie liever geen alcohol drinkt, kan een mocktail kiezen.