Foto's: zo voelt een verblijf in het Efteling Grand Hotel

FOTO'S Het Efteling Grand Hotel gaat vandaag officieel open voor publiek. Maar hoe is het om te verblijven in één van de 140 kamers van het gloednieuwe hotelcomplex? Looopings nam afgelopen week al de proef op de som tijdens een testweekend. Dat resulteerde in een fotoreportage van een okergele Junior Suite, met uitzicht over entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen.

Dankzij het Efteling Grand Hotel krijgen bezoekers voor het eerst de kans om te overnachten bínnen de parkgrenzen. De zes kamertypes - voor drie, vier, vijf of zes personen - heten Premium Deluxe Kamer, Torenkamer, Junior Suite, Suite, Torensuite en Excellence Torensuite. Sommige kamers hebben een balkon, een ligbad en een aparte woonkamer of slaapkamer.

De Junior Suite bestaat uit een tweepersoonsbed, een zithoek met televisie, een badkamer met een inloopdouche, een apart toilet, een koelkastje en een extra slaapkamer met een stapelbed, een eenpersoonsbed en een eigen tv. Gasten kunnen gebruikmaken van hun eigen Nespresso-apparaat voor koffie en thee. In de badkamer liggen verzorgingsproducten, badhanddoeken en badjassen klaar.



Zwembad

Elk verblijf is inclusief onbeperkt entree tot het attractiepark, een half uur eerder toegang dan reguliere bezoekers, een ontbijt, toegang tot het zwembad in de kelder en gratis parkeren mét parkeerservice. Inchecken kan vanaf 15.00 uur, uitchecken moet vóór 11.00 uur.



Wie het hotelbed goed vindt liggen, kan er zelf ook één bestellen voor thuis. Daarvoor is de Efteling een samenwerking aangegaan met leverancier Douxe. Via de Douxe-website zijn de matrassen, hoofdkussens, dekbedden en boxsprings uit het Grand Hotel verkrijgbaar. Voor een boxspring van 2 bij 2 meter moet 1763 euro betaald worden, een matras van hetzelfde formaat kost 3672 euro.



Bezettingsgraad

Het hotel is in de beginfase nog niet helemaal vol: men begint met een maximale bezettingsgraad van ongeveer 75 procent. Dat percentage zal stapsgewijs stijgen, om het personeel te laten wennen. Bovendien wordt nog gezocht naar medewerkers voor verschillende functies.