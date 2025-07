TusenFryd

Steekvlam en brandwonden bij botsauto's in Noors pretpark

Een tienermeisje heeft brandgewonden opgelopen in een pretpark in Noorwegen. Ze zat in een botsauto toen daar plotseling een steekvlam ontstond. De bezoeker van attractiepark TusenFryd wist haar veiligheidsgordel los te maken en uit het karretje te stappen, maar haar kleding stond toen nog in brand.

Het incident vond vrijdagmiddag plaats bij de attractie Store Radiobiler uit 1988. In afwachting van de hulpdiensten werden emmers water en een tuinslang gebruikt om het vuur te doven. Het minderjarige slachtoffer kampt met brandwonden op één van haar benen.

Ze is ter plekke verzorgd door medici. Het vuur zou ontstaan zijn door een spuitbus met zonnebrandspray, die op de grond terechtkwam. Daar zou een botsauto overheen gereden zijn. Het gas vatte vervolgens vlam. Store Radiobiler is na het voorval gesloten voor onderzoek.