Efteling

Nieuw in de Efteling: Borrelbox met twintig snacks voor 10 euro

FOTO'S Gek op minisnacks? De Efteling verkoopt dit weekend voor het eerst een speciale Borrelbox. Voor 10 euro krijgen bezoekers een doos met twintig minisnacks: vijf loempia's, vijf uienringen, vijf frikandelletjes en vijf kipnuggets.

Dat is omgerekend dus 50 eurocent per snack. Het gaat om een pilot, waar zelfs geen bebording voor werd gemaakt: men informeert bezoekers over het provisorische menu-item middels een met stift beschreven doos.

De Borrelbox is op dit moment alleen verkrijgbaar bij Frau Boltes Küche, de horecagelegenheid bij Max & Moritz in parkdeel Anderrijk. "Open, deel en geniet!", staat op een sticker waarmee de box wordt afgesloten.