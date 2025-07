Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn: Drakennest doet het weer, schommelschip nog niet

FOTO'S Avonturenpark Hellendoorn heeft het Drakennest weer aan de praat gekregen. De heen en weer slingerende schijf viel begin april stil door een technisch mankement. Eind april leek het probleem verholpen te zijn, maar begin juni moest de attractie opnieuw gesloten worden.

Sindsdien werd gewacht op een benodigd onderdeel, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Bezoekers konden afgelopen week zien hoe er gewerkt werd in het middenstuk van de schijf. Sinds afgelopen weekend is het Drakennest weer open, bijna vier maanden na het optreden van de eerste storing.

Nog niet alle attracties in Hellendoorn zijn op dit moment operationeel: sinds half juni moeten bezoekers van het Overijsselse pretpark schommelschip Het Galjoen missen. Men hoopt de attractie in de tweede week van augustus weer in gebruik te nemen, na het arriveren van onderdelen voor een reparatie.



Zomeravonden

Deze week starten de Zinderende Zomeravonden, met extra entertainment en langere openingstijden. Er zijn avondopenstellingen op vier woensdagen in de zomervakantie: 30 juli en 6, 13 en 20 augustus.