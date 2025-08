Efteling

De Efteling heeft nu een echte signature snack: het Pom Doortje

FOTO'S De Efteling heeft een bijzondere lekkernij ontwikkeld die alleen verkrijgbaar is in het nieuwe Efteling Grand Hotel. Voor 3,75 euro kunnen hotelgasten én reguliere bezoekers het Pom Doortje proeven: een speciaal koekje, alleen verkrijgbaar bij koffiebar Café Biscuit.

Het Pom Doortje is een zogenoemde signature snack: een unieke, herkenbare lekkernij. De koeken worden dagelijks met de hand gevuld en afgebakken. "Het resultaat is een supervers koekje; krokant van buiten en heel zacht en smeuïg van binnen", zegt Inan Sahin erover. Hij is bij de Efteling verantwoordelijk voor culinaire innovatie.

De vulling bestaat uit appel, witte chocolade en "een geheim aantal specerijen die het echt bijzonder maken". Het gaat om een koekje van 9,5 centimeter en een gewicht van 120 gram. "Eigenlijk is het de lekkerste appeltaart die je ooit gegeten hebt, maar dan in de vorm van een koekje", aldus Sahin.



Opwarminstructies

Het Pom Doortje is ook verkrijgbaar in cadeauverpakkingen. Vier koekjes in een doosje kosten 13,50 euro, inclusief een kaartje met opwarminstructies. Verder zijn er muzikale koekblikken die - na het draaien - de melodie van het Efteling Grand Hotel laten horen. Zonder koekjes kosten ze 10 euro, met vier koekjes zijn ze 21 euro.



De naam Pom Doortje is een Nederlandse verbastering van de Franse term pomme d'or, dat gouden appel betekent. Het is ook de naam van een prijs die de Efteling in 1971 ontving, destijds de hoogste Europese onderscheiding op het gebied van toerisme en recreatie.



Chai tea latte

In het koffiebarretje schenkt men koffie, espresso, dubbele espresso, espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato, caramel latte macchiato, thee, chai tea latte en warme chocomel. Verder bestaat het aanbod uit croissants, chocoladecroissants, amandelcroissants, kaneelbroodjes, pistacherolls, kardemombroodjes en bosbessenmuffins, zolang de voorraad strekt.



Café Biscuit, gesponsord door koffiemerk Buscaglione, is voor hotelgasten bereikbaar vanuit de lobby. Parkgasten halen hun koffie en zoetigheden via een toegangsdeur aan de buitenzijde. Een afscheiding voorkomt dat parkgasten het hotel in wandelen. "De mooiste reizen beginnen met koffie en een koekje", staat op een bord op de gevel.