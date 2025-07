Efteling

Video: Efteling-bezoekers staan oog in oog met pratende erwt in nieuwe show

VIDEO In een nieuwe Efteling-show komt de erwt uit het sprookje De Prinses op de Erwt tot leven. Logees van het Efteling Grand Hotel kunnen elke avond een entertainmentact bekijken in de lobby. Daarbij wisselen twee prinsessen elkaar af: prinses Anura, bekend van De Kikkerkoning en Aquanura, en prinses Adinda.

Laatstgenoemde is de nieuwste bewoonster van het Sprookjesbos: De Prinses op de Erwt werd in mei officieel geopend. Bezoekers kunnen Adinda in het bos zien woelen op een stapel matrassen, waaronder een erwt ligt. Nu verschijnt ze voor het eerst in levenden lijve, als onderdeel van de voorstelling in het Grand Hotel.

Adinda wordt daarin herenigd met haar tegenspeelster: de erwt, die de naam O.G. Pea krijgt. Er blijkt al wat tijd verstreken te zijn sinds de twee elkaar voor het laatst zagen. De erwt is dan ook wat veranderd: hij liep een flinke deuk op. O.G. schaamt zich er vreselijk voor, maar Adinda vertelt hem dat zijn uiterlijk juist kracht en karakter uitstraalt.



Gérard Hostel

De show wordt gepresenteerd door piccolo Gérard Hostel, die de prinses welkom heet en ervoor zorgt dat alle toeschouwers haar op de juiste manier begroeten. Adinda blijkt nog steeds behoorlijk fijngevoelig te zijn: elke aanraking door de hotelbediende staat garant voor een flinke schok. O.G. verschijnt als een handpop in een hotelkoffer.



"Ware schoonheid zit van binnen", luidt de conclusie van de prinses, al voegt Hostel daar direct sceptisch aan toe: "Het oog wil ook wat". Met de erwt komt het uiteindelijk helemaal goed: aanwezigen zijn getuige van zijn officiële toetreding tot de koninklijke hofhouding. Na afloop van de muzikale show is er tijd voor een foto met de personages.