Foto's: exclusieve producten in Sens, de Efteling-winkel die 24 uur per dag geopend is

FOTO'S De exclusieve souvenirwinkel in het nieuwe Efteling Grand Hotel gaat in principe nooit meer dicht. Hotelgasten kunnen 24 uur per dag terecht in de hotelshop Sens. Die bevindt zich in het verlengde van de lobby, tussen koffiebar Biscuit en de grote winkel Arcadeau. Het aanbod bestaat uit verschillende artikelen die alleen hier verkrijgbaar zijn.

Een voorbeeld is een grote collectie Grand Hotel-serviesgoed, met onder meer koffiekopjes, thermosbekers, bordjes met gouden opdruk en kristallen champagneglazen. Andere blikvangers zijn bouwpakketten, badjassen, sleutelhangers, magneten, schrijfwaren, huisparfum, geurstokjes, sieraden, verkleedkleding én een grote kikkerknuffel met een gouden bal.

Van de kikkerknuffel bestaat ook een kleine variant, maar die wordt niet verkocht: gezinnen met kinderen treffen de kikker als verrassing aan op hun kamer. Ook het nieuwe boek Sprookjes uit het Efteling Grand Hotel ligt op de hotelkamers. In de winkel zijn extra exemplaren verkrijgbaar, in het Nederlands en Engels.



Fontein

Bij een speciale fontein kunnen producten van de Zenology-verzorgingslijn uitgeprobeerd worden. Er is eveneens een samenwerking met de firma Snurk, voor pyjama's, loungewear en beddengoed in de stijl van de Python, Droomvlucht, Draak Lichtgeraakt, De Indische Waterlelies, De Rode Schoentjes en Symbolica.



Een ander bijzonder item is een bonbonset met de zeven magische ingrediënten uit restaurant Brasserie 7: Kanonnenkruid, Elfenstof, Nectar, Prinsessentranen, Goud, Sneeuw en Drakenadem. Op dit moment zijn nog niet alle items voorradig: van sommige producten worden alleen nog showmodellen getoond. Binnenkort verschijnt ook een Grand Hotel-pin.



Toegang

Het Efteling Grand Hotel gaat aanstaande vrijdag officieel open. Waar Arcadeau straks voor alle Efteling-bezoekers toegankelijk zal zijn, is Hotel Boutique Sens in principe bedoeld voor hotelgasten. Reguliere bezoekers mogen er tijdens openingsuren een kijkje nemen als er plek is. Medewerkers reguleren de toegang.