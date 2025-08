Efteling

Foto's: stap binnen in Arcadeau, de nieuwste souvenirwinkel van de Efteling

FOTO'S Het nieuwe Efteling Grand Hotel heeft niet alleen een kleine hotelwinkel, maar ook een grote souvenirshop die voor alle parkbezoekers toegankelijk is. In Arcadeau zijn de meest populaire Efteling-souvenirs verkrijgbaar. Een fotoreportage van Looopings geeft een goed beeld van het strakke interieur.

Enkele maanden geleden werd Efteldingen, de souvenirwinkel in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, volledig vernieuwd. Ondanks het vergroten van de oppervlakte was er alsnog behoefte aan meer winkelcapaciteit in het entreegebied, om de druk op Efteldingen te verlagen. Daarom is het assortiment van Arcadeau grotendeels gelijk.

De Efteling spreekt over "een verrassende verzameling van de beste artikelen uit de parkwinkels". Enkele producten worden alleen hier verkocht, waaronder een deel van het aanbod van hotelboetiek Sens. Voorbeelden zijn de sleutelhanger, de drinkbeker, de maquette en het sprookjesboek van het Grand Hotel.



Kostuumtunnel

Ook bijzonder is de bordeauxrode kostuumtunnel, waar verschillende verkleedkleren voor kinderen worden uitgestald. De paspoppen dragen maskers van dieren en sprookjesfiguren. In de etalages staan grote schermen met animaties gebaseerd op de vijf rijken van de Efteling.



Afrekenen kan bij zelfscankassa's of een bemande balie. De shop heeft twee reguliere in- en uitgangen: op het plein voor het hotel en onder de arcadeboog. Hotelgasten kunnen de winkel ook betreden via Sens. In totaal hebben Arcadeau en Sens een oppervlakte van ruim 450 vierkante meter.