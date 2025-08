Efteling

Uitzonderlijk goed eten in de Efteling: nieuw restaurant Mystique verrast met culinaire topbeleving

FOTO'S De Efteling maakt een Michelinwaardig diner in een pretpark mogelijk. Een nieuw restaurant in het pas geopende Efteling Grand Hotel kan zich meten met de top van de Nederlandse gastronomie. Looopings nam de proef op de som in fine-dining-restaurant Mystique, waar de culinaire lat ongekend hoog blijkt te liggen voor een attractiepark.

Mystique bevindt zich op de eerste verdieping van het Grand Hotel, boven à-la-carterestaurant Brasserie 7. Men serveert er gerechten van een niveau dat normaal voorbehouden is aan sterrenzaken, inclusief een service die zelfs doorgewinterde fijnproevers zal verbazen. Niet voor niets werd sterrenchef Teun van Berlo aangetrokken om het menu samen te stellen.

Hier en daar bevatten de gerechten subtiele knipogen naar verhalen en personages uit de Efteling. Er wordt gebruikgemaakt van een verrassingsmenu dat regelmatig zal wisselen, op basis van het aanbod van lokale ingrediënten. Per tafel mogen wel drie tot vier amuses zelf gekozen worden, afhankelijk van het aantal gangen.



Gekleurde stenen

Dat kan door gekleurde stenen op de gewenste manier op tafel te leggen. De twaalf opties zijn Zeelands geelstaart, Brabants worstenbroodje van kreeft, Quetzalcoatl (groentetaco's), De Vijf Zintuigen (tomaat), Stomende paddenstoelen, Koninklijk ei, Anura's parels, Smickel & Smul (groentensnoepjes), Helmonds paling, Gepetto's 'mini-pizza', Suikerspin (vadouvan) en Zwols zolderspek.



De avond begint met verrassingen: bloemen en kaarsen op tafel blijken eetbaar te zijn. De kaarsen dienen als boter, de bloemen bevatten steak tartaar met mierikswortel. Een toverdrankje wordt gepresenteerd als "smaakbommetje": het gaat om kersengazpacho met kersen uit Mierlo. Voor het voorgerecht liet de chef zich inspireren door de moestuin van zijn ouders, met burrata, groene tomaat en boontjes.







Vijf nagerechten

Een tussengerecht bevat momenteel kreeft, pompoenkombucha en hollandaise van peterselie. Als hoofdgerecht wordt regionaal rund op tafel gezet, met kruiden uit Eindhoven, in theeboter gebakken eikhaas en hollandaise van geitenyoghurt. Tot slot mogen gasten een keuze maken uit vijf nagerechten.



Ze kregen de namen Hartenhof (viooltjes, rood fruit en amandel), Chocolade Wonderwoud (macadamianoot, kers en karamel), Oma's Appeltaart (appel, vanille en kaneel), De Frisse Vijver (perzik, watermunt, citrus en witte chocolade) en Blauw Goud uit het Lage Land (blauwader, pruimen en knolselderij).



Wijnarrangement

Een driegangenmenu kost 65 euro, met de mogelijkheid om voor 40 euro een bijpassend wijnarrangement toe te voegen. Voor een sappenarrangement wordt 24 euro gevraagd. Wie kiest voor vier gangen, rekent 80 euro per persoon af. Een wijnarrangement kost dan 50 euro, een sappenarrangement 32 euro. De keuken houdt feilloos rekening met allergieën en andere dieetwensen.







De dagelijkse leiding is in handen van maître en sommelier Thijs van der Aa. Na afloop van het diner blijft de bar geopend, doorgaans tot middernacht. Hotelgasten mogen ook alleen de bar bezoeken. Vanaf het terras kunnen ze watershow Aquanura bewonderen. Het is overigens geen probleem om het diner tijdelijk te onderbreken om buiten het fonteinenspektakel te bekijken.



Adviesleeftijd

Mystique wordt gepresenteerd als een avondvullende beleving die zeker twee uur duurt. Het restaurant opent dagelijks om 17.00 uur, met een inloop tot 20.30 uur. Er geldt een adviesleeftijd van minimaal 9 jaar: voor kinderen is er een aangepast verrassingsmenu, tegen een gereduceerd tarief.



Hoewel Mystique binnen de grenzen van het attractiepark ligt, is voor het boeken van een diner geen parkticket of Efteling-abonnement benodigd. Reserveren kan via de Efteling-website en -app. Het restaurant is populair: voor de komende weken zijn al geen plekken meer beschikbaar.