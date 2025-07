Efteling

Steak met prinsessentranen: ontdek het nieuwe Efteling-restaurant Brasserie 7 in het Grand Hotel

FOTO'S De Efteling opent morgen een gloednieuw restaurant: Brasserie 7, onderdeel van het Efteling Grand Hotel. Na een testperiode mogen hotelgasten én dagbezoekers er vanaf vrijdag 1 augustus komen lunchen en dineren. De naam van het etablissement verwijst naar zeven "magische ingrediënten". Looopings kan meer dan vijftig foto's van de eetgelegenheid delen.

Brasserie 7 bevindt zich op de begane grond van het hotelgebouw, met een terras dat uitzicht biedt op watershow Aquanura. De muziek van het fonteinenspektakel klinkt op de achtergrond. Binnen zijn er 319 zitplaatsen. Op het terras kunnen nog ongeveer tweehonderd personen plaatsnemen. Geen enkel restaurant in de Efteling heeft een hogere capaciteit.

Voor logees wordt het restaurant gebruikt om 's ochtends het ontbijt te serveren, tussen 07.00 en 10.30 uur. Vanaf 11.00 uur is het restaurant ook geopend voor parkgasten. Voor de lunch is het niet mogelijk om te reserveren, dus bezoekers kunnen zich op goed geluk melden.



Kanonnenkruid

De dinerkaart bestaat voor volwassenen uit zeven voorgerechten, zeven hoofdgerechten en zeven nagerechten. De zeven extra ingrediënten worden geserveerd als een "verrassende twist". Men spreekt over drakenadem, elfenstof, goud, prinsessentranen, nectar, kanonnenkruid en sneeuw.



Het restaurant wordt gekenmerkt door sierlijke pilaren met hangende lampen en weelderige nepbloemen. De eerste zaal - met veel ronde banken - is bordeauxrood, de serre - met rechte banken - werd grotendeels mintgroen. Brasserie 7 beschikt niet over eigen toiletten. In de kelder, bereikbaar per lift of trap, is een grote toiletruimte te vinden.